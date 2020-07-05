الفريق أسامة ربيع: لولا قناة السويس الجديدة لواجهنا مشكلات الآن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ مخلص النجاحات والأرقام القياسية التي تحققها قناة السويس اليوم، تتمثل في قناة السويس الجديدة، فلولاها لعانت مصر من مشكلة، إذ إنّ عدد السفن الذي يمر الآن من قناة السويس الجديدة، لم يكن ممكنا أن يمر من قناة واحدة، مشيرا إلى أنّ وجود قناتين وفّر الوقت على السفن وعلى التوكيلات، وأصبح المرور يستغرق 11 ساعة بدلا من 22 ساعة، والأعماق زادت لـ66 قدما بعد أن كانت 45 و50 قدما.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ كل هذه التغييرات جذبت السفن التي لم تكن تمر بقناة السويس، فضلا عن السياسية التسويقية التي تنتهجها الهيئة لتقليل التأثير السلبي في الأزمات الحالية المتمثلة في أزمة فيروس كورونا، وانخفاض سعر البترول، علاوة على كسب ثقة العملاء.

وكشف ربيع عن أنّه في الفترة من يناير حتى يونيو، جرى جذب 150 سفينة أكثر، لكن هذا العام المالي الذي يبدأ من 1/7/2019 وحتى 30/6/2020، مرّت 19310 سفينة، والسنة الماضية مرّت 18482 سفينة بزيادة 828 سفينة بنسبة 4.5%، وكل هذا لم يكن ليتحقق إلا بقناة السويس الجديدة لأن عدد السفن الذي مر لم تكن تستوعبه قناة واحدة فقط.

وشدد ربيع على أنّ وجود قناة السويس الثانية جعل مصر مستعدة لأي تحديات قد تحدث، واستوعب عدد أكبر من السفن وحمولات أكبر، والشهر الماضي مرّت من قناة السويس أكبر سفينة حاويات في العالم، لم تكن لتمر من قبل، خصوصا وأنّها 234 ألف طن حمولة و23 ألفا و900 حاوية موجودين على المركب، وطولها 400 متر وعرضها 61.5 متر، وهي أرقام لم تكن لتمر من قناة السويس القديمة.