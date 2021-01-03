بتشرب مخدرات عشان تنسى وفاة أختها.. جرعة زائدة تقتل «خلود» بالدقهلية

ألمّ الحزن بـ«خلود» بعد وفاة شقيقتها قبل شهرين، خاصة أنها كانت تحبها ومتعلقة بها بعد طلاقها من زوجها، فكانت شقيقتها تحنو عليها وترأف بها وبمثابة الأم والأب، لكنها توفيت فجأة.

تأثرت «خلود» بوفاة شقيقتها الكبرى، ولم تغب عن خاطرها يوما.. تتذكر أيام البراءة والطفولة قبل أن يجور عليهما الزمن وتكسو همومه وجهيهما.. الذكريات أتعبت «خلود» وتسببت فى إصابتها باكتئاب حاد.. فبدأت تتعاطى المخدرات دون حساب لـ «تنسى» جور الزمان وألم الفقد، حتى توفيت متأثرة بمضاعفات جرعة مخدر زائدة تناولتها، لتلحق بشقيقتها، واكتشف «أدهم» نجل شقيقتها الواقعة.

نوم طويل

في شقة بمنطقة العصافرة التابعة لمدينة المطرية بالدقهلية، حيث تسكن «خلود»، دخل عليها «أدهم» نجل شقيقتها، الشقة، وفوجئ بها نائمة على جنبها الأيمن لمدة طويلة.. ظل واقفا بعض الوقت علّها تعتدل أو تغير وضعية نومها لكن لم يحدث، حتى اكتشف أنها جثة هامدة دون حراك.

ألحقي خالتي:

في منزل ليس ببعيد عن شقة «خلود» تقيم «بدور» وهي شقيقة طليق «خلود».. أسرع الطفل إليها طالبا منها التوجه معه إلى شقة خالته: «تعالي شوفي خالتي مش بتتحرك وشكلها ماتت».. أسرعت «بدور» إلى هناك، ولكونها ممرضة أجرت إسعافات أولية وقامت بقياس العلامات الحيوية لـ «خلود» حتى تأكدت من وفاتها.

الشرطة تفحص الجثة:

أبلغت «بدور» مركز شرطة المطرية بما جرى، وانتقل الضباط إلى هناك، وبدأوا فى فحص الشقة والعقار، ودونوا عدة ملاحظات منها أن العقار مكون من 3 طوابق وأن المتوفاة «خلود» تقيم فى شقة بالطابق الأرضي، وتم العثور عليها جثة هامدة ترتدى كامل ملابسها وفي حالة انتفاخ وبداية تعفن، وخلو عموم جسدها من آثار عنف أو إصابات ظاهرية، وكذا العثور على هواتف المجني عليها بجوارها، ومبلغ مالي، وتتحلى بمشغولات ذهبية.

بانجو وهيروين:

تجول ضابط داخل الشقة يبحث عن أي احتمال لعنف أو بعثرة محتويات، حتى وقعت عيناه على طبق به لفافة لنبات عشبي جاف يشبه نبات البانجو المخدر، ولفافات لمسحوق «بيج» اللون يشبه جوهر الهروين.. وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بما عثر عليه ودوّنه.. فأمره بإخطار النيابة العامة، والتى أمرت بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بالدفن.

المتوفاة اعتادت التعاطي:

التحريات قالت إن المتوفاة اعتادت تعاطي المواد المخدرة، وساءت حالتها بعد وفاة شقيقتها قبل شهرين، وسبق أن تمكن الجيران من إنقاذها بعد تناولها جرعة مخدرات من قبل.