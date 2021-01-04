وزير التعليم يكشف مصير الامتحانات بعد تأجيلها بسبب تزايد حالات كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم إلغاء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم خلال العام الدراسي الحالى بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه بعد 20 فبراير سيتم تحديد موعد الامتحانات طبقا لمستجدات فيروس كورونا، موضحاً أن إلغاء العام الدراسي بأكمله هذا العام لن ولم يحدث مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يوجد أي قرارات بحذف أى أجزاء من المناهج سواء في السنوات الدراسية في التعليم العام أو الفنى، لافتا إلى أن هناك سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال ساءت الأوضاع بسبب كورونا للتعايش معها لإنقاذ العام الدراسي الحالى 2020-2021، من الإلغاء، لأنه من الصعب اتخذ مثل تلك القرارات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن جميع امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية سيتم تحديد مواعيدها طبقا لما يحدث في الأيام القليلة المقبلة وحتى يوم 20 فبراير المقبل من مستجدات فيروس كورونا، مؤكداً أنه سيتم تحديد إجراءات صارمة سيتم تنفيذها بالمدارس أثناء عودة الدراسة والسماح للطلاب بالنزول للمدارس، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح شوقي، أنه لا مساس بامتحانات الثانوية العامة، حيث إنها ستعقد في مواعيدها المحددة يوم 19 يونيو المقبل، مشيراً إلى أنها ستعقد لأول مرة إلكترونيا، كما سيكون التصحيح إلكترونيا، واستبعاد العنصر البشري من التصحيح لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مطالباً أولياء الأمور بعدم الحديث عن إلغاء امتحانات الثانوية العامة لأنه مستحيل تحقيق ذلك.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى سار بصورة منتظمة، ولم يؤثر كورونا على سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، لأن الوزارة كانت تنفذ تعليمات صارمة للوقاية من الفيروس، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الاستثنائي وإستكماله للحفاظ على مستقبل الطلاب التعليمى.