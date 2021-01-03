للمعلمين.. 4 حالات للحصول على إجازة استثنائية بسبب كورونا

أعلنت محافظة الجيزة، منح المعلمين والمعلمات أجازة استثنائية، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 ، بشأن خطة الدولة لحماية صحة المواطنين بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبعد قرار وزارة التربية والتعليم باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام الدراسة عن بعد بداية من يوم السبت 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة تستعرض «الوطن» الحالات التي يتم خلالها منح أجازات استثنائية للمعلمين والمعلمات، بسبب تداعيات الموجة الثانية من كورونا.

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يصرح للأشخاص الذين تسمح طبيعية وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم «بالتناوب» فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا.

إجازة استثنائية للمعلمين والمعلمات بتعليم الجيزة

يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة اجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير صادر عن أحد المستشفيات الحكومية بأنه يستحق هذه الإجازة.

ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.

يأتي هذا ضمن خطة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ممثلة في القيادات الخاصة بكل محافظة، والتي تضع قواعد حسب الحالة، وما يستجد بها.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد عبر الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر».