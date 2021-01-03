محمد غنيم: مصر في حاجة لتطعيم 60% من الشعب بمصل كورونا

أكد الدكتور محمد غنيم، أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية، أن إصابة الكليتين كأحد الأعراض الجانبية لإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا يحدث إلا على مستوى حالات قليلة، وعادة ما تكون تعاني من الأساس بمرض خلفي مثل السكر والضغط.

وأوضح «غنيم»، أنه عند الإصابة بكورونا من الممكن أن يؤثر ذلك على وظائف الكلي، لكن أتصور أن هذه ليست المشكلة التي يجب طرحها الآن، فما يجب التركيز عليه الآن هو أين المصل، الذي سنواجه به تلك الأزمة، فالإسراع بإعطاء وتوفير الأمصال للمواطنين، سينهي الأزمة، فعلينا أن نكتفي من تلك الأحاديث الجانبية، لتعود الحالة الاقتصادية والسياحية بالبلاد إلى طبيعتها، مشددا أننا في احتياج أن يحصل من 40% إلى 60% من المواطنين على الأمصال المعتمدة لهذا الفيروس، حتى نقطع هذا الانتشار.

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، يجب أن تعلم أن إسرائيل نجحت في تطعيم مليون فرد من شعبها حتى الآن، أي حوالي نسبة 12% من مواطنيها، معلنا عدم فهمه السبب الحقيقي وراء عدم توفر المصل وتنظيم عمليات التطعيم في مصر حتى الآن، فهذا يجب أن يكون الشاغل الأساسي لنا في هذه المرحلة.

محمد غنيم: يجب إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات.. أكبر مصنع موجود في الهند

وعن ضرورة إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات، أشار أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية، أن هذا أمر هام وصحيح، فيجب أن نعلم أن أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في العالم موجود بالهند، وعملية إنتاج اللقاحات تخضع لمرحلتين، الأولى مرحلة البحث العلمي، التي يتم فيها اختيار الأسلوب الأمثل لإنتاج اللقاح، والمرحلة الثانية، يتم فيها نقل المعرفة التي وصل إليها البحث العلمي إلى مصل.

محمد غنيم: اللقاح الصيني مميز عن غيره

وألمح إلى أن أي مصل من اللقاحات التي تم اعتمادها في الفترة الأخيرة، يرحب به، وبالأخص اللقاح الصيني الذي يتميز، ببعض الميزات الهامة، يأتي في مقدمتها استخدام التكنولوجيا التقليدية القديمة في إنتاج اللقاح، والميزة الثانية عدم احتياجه لدرجات حرارة منخفضة للغاية لحفظه، وهو ما يعني أن عمليات الإمداد والتمويل الخاصة به بسيطة بالمقارنة باللقحات الأخرى.

محمد غنيم: أين نتائج تجربة اللقاح الصيني بمصر؟

وتابع «المدهش، أن التجربة المصرية التي أجريت على أرض الوطن، بخلاف التجربة التي أجريت في الإمارات، في تجربة على مستوى أصغر بعض الشيء أتعملت في مصر، لم يعلن أحد نتائجها حتى الآن، غير أنهم قالوا إنه كويس»، لكن المطمئن في الوضع أن الحكومة الصينية اعتمدت هذا اللقاح أمس، وأكدوا أنه لقاح جيد وأعراضه الجانبية محدودة.

وكشف أن اللقاح الذي تعاقدت عليه مصر مؤخرا «أسترا زينكا»، «لسه فيه مشاكل، برغم اعتماد انجلترا له، لكنه لسه بيخضع لتجارب مش هتخلص غير الشهر الجاي».