عمرو سعد: رواية "أولاد حارتنا" ستحول لفيلم من خمسة أجزاء

أكد الفنان عمرو سعد، أن شراءه حقوق رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ جزء من مشروع يعمل عليه يضم أكثر من عمل للأديب الراحل، قائلا: "نجيب محفوظ مشروع قومي حصلت على حقوق بعض رواياته ومجموعة من القصص القصيرة".

وكشف الفنان عمرو سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان، عن أن شكل رواية "أولاد حارتنا" بعد شراء حقوق عرضها ستكون أقرب إلى أجزاء لأفلام قد تصل إلى خمسة أجزاء، رافضا الاعلان عن تفاصيل المشروع.

واستكمل: "نجيب محفوظ عمل ماركة عالمية من قلب الحارة المصرية، واحنا اولى به، وشكل أولاد حارتنا ستكون أقرب لأجزاء أفلام وممكن تبقى خمس اجزاء، وأنا مليش الحق اعلن عن ده ولكنه مشروع كبير سيستغرق عامين".

وكان نعى الفنان عمرو سعد مؤخرا وحيد حامد بنشر الرسالة الأخيرة له معه على الفيس بوك وكتب بها: "الأستاذ وحيد وحامد صاحب المقام الرفيع والعمر الطويل، العمر الممتد والعابر لعدد السنين اللي شرف بيها السينما وأنس الوجدان العربي السنين اللي بتمنى تزيد قوي في صحة وستر قد سترك للشغلانة وحبك للفن، من شوية بتأمل مشاهد من إبداعك من ضمن مئات المشاهد الرائعة واللي دفعتني كالعادة أني أدعيلك وزودت مساحات الاحترام اللانهائية لفنك وأشعلت غيرة الممثل اللي لم تحمله الظروف ليصبح أحد أبطالك إحساس مجنون بالتحدي والغرور أني كنت أكيد قادر على السيطرة علي حوارك الساحر وأن أكون ندا لإبداعك".

ويستعد عمرو لتصوير مسلسل "عش الدبابير" في لبنان في الوقت الحالي ويشاركه البطولة مصطفى شعبان وياسمين رئيس ورانيا يوسف التي حلت بديلة لحنان مطاوع والتي إعتذرت عنه بسبب إنشغالها ببطولة مسلسل "ورد" التي تقدم بطولته في رمضان المقبل.