العالم سامح سعد: أرفض التقليل من شأن شقيقي عمرو وأحمد

أعرب الدكتور سامح سعد، عالم الفيزياء الحيوية، والفائز بجائزة الدولة للتفوق في مجال البحث العلمي، عن استيائه الشديد من اتجاه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للتقليل من شأن شقيقيه الفنانين عمرو وأحمد سعد، قائلاً: "ضحالة فكرية".

وكتب "سامح" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا في غاية الفخر بموهبة وإنتاج شقيقي الحبيبين وأقدر دورهما في إثراء ذوق الإنسان المصري والعربي، وليس التقدم العلمي فقط هو مقياس تحضر الأمم، وإنما الأمم المتحضرة تنتج فنون وفلسفة وعلم وكلها عند أوج النشاطات الإنسانية".

وأضاف الدكتور سامح سعد: "لست سعيدًا أن أمة كانت من رواد الفنون والسينما منذ مائة سنة، صار حالها احتقار الفن والفنانين ظنا منها أنها مهن سهلة".

وأشار إلى أنه عانى كثيراً حتى حصل إلى درجة علمية متقدمة، قائلا: "رؤيتي واضحة وضحيت بالكثير ولاقيت كثيرا من العنت حتى يمكنني إنتاج علم حقيقي ومحترم داخل وطني، وأن أربي جيلا من الباحثين الشباب على قيم البحث العلمي الأصيلة".

وتابع: "لا يوجد باحث جاد يظن أن جائزة نوبل في المتناول حتى يدعي أنه سيحصل عليها، وأنا أبدا لم أقل ذلك، والأهم هو حتمية أن نفهم أن الاختراقات العلمية عند مستوى نوبل لا تأتي بجهود فردية، وإنما تبنى على نظام كامل للبحث العلمي والتمويل والتعاون، وتسهيل إجراءات البحوث من خلال منظومات البنية التحتية والقدرة على استيراد الأجهزة والمستلزمات بشكل فوري".

وقال الدكتور سامح سعد، في لقاء سابق خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على فضائية "cbc"، إنه يشبه أخويه الفنانين "عمرو" و"أحمد" قلبًا وثقافةً، ولكن الحياة أخذت كل شخص في طريق، مضيفا "نحن نشبه بعض في الحركات الجسدية، وعمرو هو أكثر شخص بشوفه شبه والدي الله يرحمه لما بيضحك، وأنا أشبه أمي".