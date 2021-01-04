رئيس هيئة قناة السويس: تثبيت سعر رسوم مرور السفن بسبب كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تحدد الرسوم السنوية لمرور السفن في شهر يناير، وتوصلت الهيئة إلى تثبيت الرسوم في الوقت الحالي لطمأنة الشركات والسفن التي تمر خاصة في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على الاقتصاد العالمي والإقليمي.

موقف إنساني مع سفينة إيطالية مرت في القناة

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع اليوم الأحد، على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، «هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة ويصعدون على السفن التي تمر في القناة للكشف على الحالات فيها للتأكد من وجود إصابات وفي حالة وجود إصابات قليلة يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية وعزل الشخص الذي صعد إلى المركب وإجراء مسحة بي سي آر له للتأكد من عدم إصابته، أما عندما يكون عدد المصابين على السفينة كثيرة يتم الإرشاد عن بعد، كما حدث مع السفينة الإيطالية التي شهدت 62 إصابة بكورونا ولم ترد أي دولة مساعدتهم، لكن مصر حرصت على مساعدتهم، ومررت السفينة من أجل إتاحة الفرصة لها للعودة مرة أخرى إلى إيطاليا بعد رفض أي دولة التعامل معهم».

قصة ظهور فيروس كورونا المستجد

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين في نوفمبر 2019 وانتشر إلى مختلف دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية أن الوباء يعد وباءا عالميا في مارس 2020.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في أعداد المصابين والوفيات وتحاول شركات أمريكية وروسية وصينية وبريطانية إنتاج لقاح مضاد للفيروس وبدأت عدة دول تجربة اللقاح في دول في آسيا وفي بريطانيا وعدة دول أخرى.