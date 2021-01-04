إصابات قياسية بكورونا في 24 ساعة.. أمريكا وبريطانيا في الصدارة

سجلت عدد من دول العالم ارتفاعات قياسية فى إصابات فيروس كورونا خلال يوم واحد فيما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أن العالم سجل أمس 578 ألف و676 إصابة بكورونا

وسجلت أمريكا 299 ألفا و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا وألفين و398 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن الولايات المتحدة قد أبلغت عن ما لا يقل عن 20 مليونًا و427 ألفًا و780 حالة إصابة بكوفيد-19، من بينها ما لا يقل عن 350 ألفًا و186 حالة وفاة،فيما كسرت نيويورك حاجز المليون إصابة بالفيروس

وأعلنت بريطانيا تسجيل 54 ألف و990 إصابة جديدة بكوفيد 19 ويعد هذا اليوم السادس على التوالي الذي تتجاوز فيه الحالات اليومية حاجز الـ50 ألف إصابة

ووفقًا للبيانات الحكومية تم تسجيل 454 وفاة جديدة جراء الفيروس فى بريطانيا ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 75 ألف و24 حالة بحسب شبكة سكاى نيوز

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 116 وفاة و12489 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة،منوهة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 65037 وبلغ إجمالي عدد الإصابات 2665728.

و سجلت كندا زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد، بواقع 10627 حالة إصابة و145 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 600907 أشخاص، بجانب 15860 حالة وفاة منذ بدء تسجيل الأعداد في مارس الماضي.

وسجلت أيرلندا الشمالية 1662 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد وبلغ إجمالي الإصابات فى البلاد 78 ألف و72 حالة والوفيات 1354 حالة.

وسجلت رومانيا أكثر من 3400 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى نحو 640 ألف حالة.

واقترب عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 من حاجز الـ 16 ألف حالة، فيما يرقد حاليًا 1119 مريضًا بوحدة لعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم وفقا لإذاعة صوت رومانيا الدولية.

فيما تستعد رومانيا لبدء التطعييم ضد فيروس كورونا غدا الإثنين فى أكثر من 90 % من المراكز التي أُنشئت من أجل تطعيم الطواقم الطبية والتى يبلغ عددها 370

وتعتزم رومانيا تطعيم نحو 20 ألف شخص يوميًا بجميع مراكز التطعيم