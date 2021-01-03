بريطانيا تسجل أعلى إصابات في أوروبا.. وجونسون: نأمل التحسن في الربيع

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنَّ بلاده تواجه مرحلة صعبة خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا وسلالته المتحورة، مؤكّدا ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الأكثر صرامة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابع بوريس في مؤتمر صحفي، اليوم: «نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ونأمل بتحسن الأمور بحلول الربيع إذا تم الالتزام بإجراءات التباعد للحد من تفشي الفيروس»، وفقًا لما نشره موقع «العربية».

وعلق رئيس الوزراء البريطاني على قرار إغلاق المدارس الابتدائية في لندن، حتى منتصف يناير الجاري، قائلًا: «المدارس آمنة.. من الضروري عودة الأطفال إلى المدارس إصابات الأطفال ضئيلة للغاية، والخطر على الموظفين في المدارس ضئيل».

وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، في وقت سابق اليوم، إنَّ العالم أصبح على بعد خطوة واحدة من نهاية وباء كورونا، وذلك بعد قرار هيئة الرقابة على الأدوية في الهند بالموافقة على ترخيص لقاح شركة «أسترازينيكا» ضد فيروس كورونا، وإنتاج أكثر من مليار جرعة للدول النامية، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر».

وشهدت بريطانيا على مدار الأيام المقبلة ارتفاع قياسي غير مسبوق في الإصابات اليومية، خاصة مع انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، والتي أشار دراسةأجرتها «إمبريال كوليدج لندن»، أنها أكثر عدوى من النسخة الأصلية للفيروس بنسبة أكثر من 50%، وستشكل معدلات انتقاله كارثة بالنسبة للقطاع الصحي في بعض الدول.

وسجلت البلاد في آخر 24 ساعة، أعلى معدل إصابات منذ انتشار الفيروس على أرضها وصل إلى أكثر من 57 ألف إصابة جديدة، وكانت ذلك أعلى معدل إصابات في أوروبا بأكملها، أمس، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 2.599.789، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».