بريطانيا تغلق المدارس الابتدائية.. وفرنسا تفرض حظر تجول في 15 منطقة

تزداد حدة أزمة فيروس كورونا في بريطانيا، خاصة مع انتشار السلالة الجديدة من الفيروس التي رفعت معدل الإصابات الجديدة بصورة قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت البلاد في آخر 24 ساعة أكثر من 53 ألف إصابة جديدة على أرضها، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2.542.065 إصابة، وفقًا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

قرر رئيس بلدية لندن إغلاق كل المدارس الإبتدائية في العاصمة لمدة أسبوعين في محاولة لوقف تفشي الفيروس حتى بدء الفصل الدراسي الجديد، بعد أن أذعنت الحكومة للاحتجاجات والضغط القانوني من السلطات المحلية في العاصمة.

وجاء ذلك بعد ما وصلت احتجاجات من قادة السلطة المحلية إلى ذروتها برسالة إلى وزير التعليم، جافين ويليامسون، من 9 سلطات في لندن تطالب بإغلاق مدارسها الابتدائي، في عدد من المناطق التي تقرر أن تفتح فيها المدارس، وفقًا لما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وبموجب الخطة الأولية للحكومة، تمّ إغلاق المدارس الثانوية والكليات أمام معظم الطلاب في أول أسبوعين من شهر يناير، بينما طُلب من المدارس الابتدائية داخل 50 سلطة محلية في لندن وجنوب إنجلترا إبقاء أبوابها مغلقة حتى 18 يناير.

وتعاني فرنسا من ارتفاع نسبي لإصابات فيروس كورونا، وذلك بعد ما سجلت حالات جديدة مصابة بسلالات الفيروس المتحورة من بريطانيا وجنوب أفريقيا، حيث سجلت البلاد في آخر 24 ساعة إصابات جديدة تجاوزت حاجز الـ19 ألف إصابة.

وتدخل 15 منطقة جديدة في أنحاء البلاد، اليوم، في نطاق حظر تجول المفروض في فرنسا، ليبدأ الحظر من السادسة بدلًا من الثامنة مساء لمدة أسبوع، وفقًا لما أوضحه جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، قائلًا: «إذا تدهور الموقف أكثر في بعض المناطق، سنتخذ القرارات اللازمة.. الإجراءات تدريجية ومن الممكن أن تصل إلى حد العزل العام».