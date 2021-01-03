القاهرة: 433 غرامة كمامة في أول أيام تطبيق قرارات «الوزراء»

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، مساء اليوم الأحد، أن أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الشرطة حررت 433 غرامة فورية، في اليوم الأول لتطبيق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخاص بفرض غرامة فورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامة في وسائل المواصلات والمواقف وأماكن التجمعات مثل الأسواق.

واضاف المصدر، لـ«الوطن» أن أجهزة المحافظة تواصل يوميا حملاتها بالتعاون مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من فيروس كورونا.

القاهرة: تطبيق صارم للغرامات في الأتوبيسات

وأشار المصدر، إلى أن هيئة النقل العام وجهاز السرفيس والأحياء يواصلون اليوم متابعة التزام المواطنين بتطبيق قرار ارتداء الكمامة، والمتابعة مستمرة طوال الأيام المقبلة، حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس فى ظل الموجة الثانية التي تضرب دول العالم، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وأعمال التطهير والتعقيم.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة على أماكن التجمعات والأسواق والمنشآت من محال ومطاعم وكافيهات لمتابعة التزام الضوابط التي تم إقرارها من أجل سلامة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.

50 جنيها الحد الأدني لغرامة الكمامات

وبدأت الأجهزة التنفيذية للحكومة منذ صباح اليوم الأحد في تطبيق قرار مجلس الوزراء، بتغريم كل من لا يرتدي الكمامة في الأماكن الحكومية والأسواق والمتاجر والسينمات والمنشآت الثقافية ودور العبادة، بالإضافة لإلزام ارتدائها داخل 21 وزارة حكومية و6 جهات حكومية.

وتتراوح الغرامات ما بين حد أدنى 50 جنيهًا وحد أقصى 150 جنيها، في حين يتم تحويل الرافض للدفع إلى النيابة العامة.