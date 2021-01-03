رئيس حي الموسكي: تحرير 200 غرامة مخالفة ارتداء الكمامة في العتبة

بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الأمن تسيير حملات لتطبيق قرار رئيس الوزراء بفرض غرامة فورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال العميد ماجد أحمد علي، رئيس حي الموسكي، إن أجهزة الحي بالتعاون مع الشرطة قامت بحملات على مناطق الموسكي والعتبة والأزهر لمتابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء بارتداء الكمامة وفرض غرامة فورية على المخالفين قيمتها 50 جنيه.

وأكد أنه تم استنفاذ الدفترتين الموجودين مع الحملة، الدفتر الواحد يضم 100 إيصال باجمالي 200 غرامة للدفترين تم تحصيلهم من المخالفين سواء باعة أو مشترين أو محطة الأتوبيس.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة للتأكد من ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تحصيل الغرامات من الباعة والمشترين معا بسبب عدم الالتزام بضوابط الوقاية.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين بخطورة عدم ارتداء الكمامة، لافتا إلى أن تطبيق غرامة الكمامة أمر في غاية الصعوبة في تلك المناطق حيث لا يوجد الوعي الكاف وقيام البعض بتبرير عدم ارتداء الكمامة لأسباب مختلفة.

ونوه إلى وجود نحو 50 الف بائع على مساحة كيلو متر مربع داخل العتبة ويتردد عليهم يوميا ما لا يقل عن مليون ونصف مواطن لشراء احتياجاتهم.

وأوضح أنه أول يوم يتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة ونسبة الالتزام ستزيد أكثر خلال الأيام المقبلة مع وعي الباعة والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه جار دراسة القيام بحملات الفترة المقبلة للحد من الزحام داخل العتبة والموسكي والأزهر.