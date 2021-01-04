مستشفيات فلسطين لم تسلم من انتهاكات إسرائيل

في اليوم الرابع من العام الجديد 2021، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من الاعتقالات التي تتم بصورة شبه يومية، كما مارس المستوطنون الإسرائيليون، استفزازاتهم واعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين.

ولم تسلم المستشفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الرابع من 2021، من الانتهاكات الإسرائيلية، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، القنابل الصوتية داخل مستشفى «الشهيد ثابت ثابت» الحكومي في «طولكرم» شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحامها الصالة المخصصة للعيادات الخارجية.

وقال مدير المستشفى الفلسطيني، الدكتور هيثم شديد، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت في الساعة الثالثة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي 03:30 بتوقيت القاهرة باقتحام ساحات المستشفى الخارجية، ومداهمة الصالة الرئيسية.

وأشار شديد، إلى إطلاق قوات الاحتلال، لقنابل الصوت داخل الصالة الرئيسية، دون حدوث أي إصابات.

وفي استمرار لمسلسل الاعتقالات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيا (21 عاما) بعد دهم منزل والده وتفتيشه في بلدة جناتة شرق بيت لحم في الضفة الغربية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم، 3 فلسطينيين من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في منطقة «باب المجلس»، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وقامت قوات الاحتلال بنقل المعتقلين إلى معتقل المسكوبية شمال القدس المحتلة.

وواصل المستوطنون الإسرائيليون، اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وقاموا بالاعتداء فجر اليوم، على المنازل والممتلكات الفلسطينية في جنوب قرية «سرطة» غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وقام المستوطنون بإلقاء الحجارة والقنابل الصوتية اتجاه منازل الفلسطينيين، مما تسببت باضرار مادية، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

ولم يسلم قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية، وصباح اليوم، قامت زوارق حربية إسرائيلية، بإطلاق النار النار بشكل مكثف تجاه الصيادين الفلسطينيين في بحر منطقتي «بيت لاهيا» و«السودانية» شمال القطاع و«رفح» جنوب غزة ما اضطر الصيادين لمغادرة البحر.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه أراضي زراعية شرق قطاع غزة، وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن إطلاق النار تركز شرق «خزاعة» جنوب القطاع، وشرقي مخيم المغازي والبريج بالمحافظة الوسطى، وشمالي بلدة بيت حانون شمالًا.