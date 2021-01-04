وزير المالية لسفير إيطاليا: اقتصاد مصر ما زال قادرًا على مواجهة كورونا

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الاقتصاد المصري مستقر، ومازال قادرًا على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنَّ التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ساعد كثيرًا في احتواء تداعيات أزمة كورونا وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020.

وتابع: مصر سجلت ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6٪ وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، كما شهدت انخفاضًا في معدلات الدين للناتج المحلي من 108٪ في العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 88٪ بنهاية يونيه 2020، كما حققت فائض أولي 1.8٪ العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وقال وزير المالية، في لقائه بالسفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، إنَّ الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكّد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا؛ مما جعل لدينا دوافع كثيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة، ومواصلة جهود دعم القطاعين الصناعي والزراعي لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل الجائحة.

وأشار وزير المالية، إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، لتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية؛ بما يُسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا نتطلع لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين، إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

فيما أشاد السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، بنجاح الحكومة المصرية في التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا، على النحو الذي حظي بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا أنَّ الحكومة الإيطالية تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي، وتبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا المستجد.