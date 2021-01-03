وزير المالية لـ«الوطن»: لا علاقة لنا بتوزيع اللقاح.. ندبر المخصصات فقط

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنَّ دور وزارة المالية ينحصر في تدبير مخصصات شراء للقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا، مضيفًا أنَّ وزارة المالية ليس لها دور في اختيار اللقاح من عدمه أو توزيعه بينما دورها ينحصر في توفير التمويل اللازم لشراء اللقاحات.

وأوضح وزير المالية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ دور الوزارة ينتهي عند توفير مخصصات اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية العليا المصرية لمكافحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أنَّ الحكومة اتفقت مع منظمة «جافي» الراعية للقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا من أجل توفير اللقاح للمصريين.وتابع معيط أن في الوقت الحالي لا يهم الحكومة قيمة أو تكلفة شراء اللقاح بقدر توفير اللقاحات للمصريين، مؤكّدًا أنَّ وزارته جاهزة في أي وقت بمجرد وصول فاتورة اللقاحات الدفع مباشرة، مشددًا على أنَّ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الجائحة أنه لا شيء أهم من صحة المصريين.

واستكمل: «حجزنا حتى الآن نحو 20 مليون جرعة من أي لقاح ضد فيروس كورونا تثبت فعاليته من إنتاج (جافي) بعد موافقة اللجنة العلمية المصرية لمكافحة كورونا» مضيفا، «حجزنا 30 مليون جرعة لقاح من أي نوع تشاور عليه اللجنة العلمية وتوافق عليه».

50 مليون جرعة لقاح تم التعاقد عليها

وتابع «معيط»، أنَّ الـ20 مليون جرعة لقاح الجديدة من «جافي» بخلاف ما تم التعاقد عليه من 30 مليون جرعة من لقاح «إسترازينكا» لمواجهة كورونا، ليصل إجمالي اللقاحات المتعاقد عليها إلى 50 مليون جرعة.

وحول ملف التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، قال وزير المالية، إنَّه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 245.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 18 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.