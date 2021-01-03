وزير المالية: ستتم ميكنة كل محافظات الجمهورية قبل يونيو 2021

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم ميكنة كل الإجراءات الضريبية، حيث تختلف الإجراءات الضريبية بحسب نوع الضريبة، فهناك ضريبة القيمة المضافة لها إجراءات تختلف عن ضريبة الدخل، كسب العمل، أو الدمغة وخلافه، مشيراً إلى أنه تم عمل إعادة هندسة للإجراءات «دمجنا بعضها ووحدنا بعضها بالإضافة إلى تبسيط وتطوير الإجراءات، ثم بعد ذلك تم عمل قانون يسمي قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأول مرة في تاريخ مصر ثم أطلقنا مشروع لميكنة هذه الإجراءات التي نحن بصددها اليوم».

معيط: لدينا 49 إقرارا ضريبيا مميكنا

وأضاف معيط، خلال لقائه مع المراسل إبراهيم عزت، على فضائية إكسترا نيوز، أن «الممول وهو قاعد في بيته يستطيع أن يملأ كل الإقرارات، لدينا 49 إقرارا ضريبيا مميكنا يتم إطلاقها اليوم، وعلى شهر يوليو سنكمل بقية الـ 64 إقرارا، مواصلا «كل حاجة يقدر يعملها الممول عن طريق الكمبيوتر من خلال الرقم السري ويستطيع أيضاً التوقيع إلكتروني».

قانون الإجراءات الضريبية اعترف بالأدوات الإلكترونية

وتابع أن قانون الإجراءات الضريبية اعترف بالأدوات الإلكترونية بحيث تحسب المنظومة الإلكترونية الضريبة وتحصلها، ولا نحتاج لتدخل العنصر البشري ويكون التدخل البشري بأقل قدر ممكن، بالإضافة أيضا إلى تقليل المنازعات الضريبية لأن الحكم بيننا سيكون المنظومة، وأيضا يحدث تكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أطلقناها في 15 نوفمبر الماضي، وكل ذلك سيتكامل مع ما يسمي بالإيصال الإلكتروني الذي يقدمه البائعين للمواطنين، ومع الميكنة التي تتم في الجمارك ومع التصرفات العقارية والضريبة العقارية.

سيتم ميكنة كل الجمهورية قبل يونيو من العام القادم

وأشار إلى أننا نطلق هذه المنظومة اليوم في مركز كبار، مركز متوسطي، ومركز كبار مهن، ونعمل حالياً على الانتهاء من استكمال الإجراءات على شهر يوليو وبعدها سوف نطلقها في باقي محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه سيتم ميكنة كل الجمهورية قبل يونيو من العام القادم.