فيديو.. خطة إحلال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونيا بعنوان «خطة إحلال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما».

تغيير السيارات المتهالكة لتعمل بالغاز الطبيعي

وجاء في التقرير، جاء مشروع تغيير السيارات المتهالكة التي مر عليها أكثر من 20 عاما إلى أخرى تعمل بالغاز الطبيعي ليكون خطوة جديدة من الحكومة لتحقيق عدة نتائج منها التوفير على صاحب السيارة في نفقات التشغيل بالغاز بدلا من البنزين، وكذلك حفاظاً على البيئة من انبعاثات الكربون التي تؤذي صحة المصريين.

المبادرة تتضمن إحلال نحو 70 ألف سيارة قديمة

وأضاف التقرير، أن المبادرة تتضمن إحلال نحو 70 ألف سيارة قديمة بواقع 55 ألف سيارة أجرة و15 ألف ميكروباص، وذلك خلال العام الأول للمبادرة، على أن يتم استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامي 2022 و2023 ولا تنطبق الاستراتيجية على السيارات الملاكي.

نظم تمويل ميسرة لأصحاب السيارات التي يوجد صعوبة في تحويلها

وتابع التقرير، أن وزارة التجارة والصناعة أكدت أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها من خلال خطة يمتد زمنها إلي 4 سنوات.

وأشار التقرير، إلي أن الحكومة تسعي لإطلاق حزمة من الحوافز لتشجيع المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تتضمن تلك الحوافز برامج تمويلية مخفضة بفائدة أقل من 5% بالإضافة إلي منح فترة سداد تصل إلي نحو 10 سنوات للمواطن الراغب في الإحلال مقارنة بالسابق والتي لم تكن 7 أو 8 سنوات على الأكثر.