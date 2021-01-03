بـ35 شركة و9 بنوك.. 7 معلومات عن معرض إحلال السيارات قبل انطلاقه

يترقب الكثير من أصحاب السيارات المعرض الذي ستقيمه وزارة التجارة والصناعة غدًا للإعلان عن تفاصيل مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المرتقب أن يتم خلال المعرض الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بآليات تنفيذ المبادرة، وطرق إحلال واستبدال السيارات، والحصول على قرض السيارة والقسط الشهري، فضلا عن موقف أصحاب السيارات الملاكي التي مر عليها 20 عامًا من المبادرة.

وبحسب المعلومات التي أتاحتها وزارة التجارة، فإن المعرض الذي سيقام ظهر الغد بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس سيضم عدد كبير من شركات السيارات العاملة في مصر، والعديد من البنوك المشاركة في المبادرة.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن المعرض المرتقب:

- يقام المعرض تحت اسم «المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- مدة إقامة المعرض في الفترة من 4 لـ 6 يناير الجاري.

- يقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس من الساعة 10 صباحًا - الساعة 9 مساءً، وسيكون الافتتاح الرسمي له غدا في تمام الساعة 2 ظهرًا .

- يقام المعرض على مساحة 10 ألاف متر مربع بمشاركة 35 شركة مصنعة للسيارات و9 بنوك، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بمشاركة 10 وزارات وجهات حكومية.

- يضم المعرض معروضات لسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص والأتوبيس والنقل «التريلا».

- المعرض يتضمن الإعلان عن مبادرة إحلال السيارت للعمل بالغاز الطبيعي وسيتم فتح باب استقبال طلبات التحويل خلاله.

- يتيح المعرض الاستفادة من مبادرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحويل السيارات الأجرة والميكروباص العاملة بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي والتي تستهدف تحويل 150 ألف سيارة بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك بتكلفة تبلغ مليار و200 ألف جنيه، تغطي المحافظات المؤهلة ببنية تحتية مناسبة.