مستشفى مطروح يسلم جثمان آخر ضحايا مركب الموت لأسرته بعد تحديد هويته

سلم مستشفى مطروح العام جثة الضحية الأخيرة فى مركب الموت المجهولة والتى تم التعرف عليها بعد صدور تقرير الطب الشرعى.

وقال ،اليوم، الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام إن النيابة العامة قررت تشريح جثمان أحد الضحايا لتحللها وعدم تعرف أهليتها عليها إلا بعد عرضها على الطب الشرعى فى الإسكندرية وتم نقل الجثة بالإسعاف الى الطب الشرعى وعرضها وتوقيع الكشف عليها وجاء تقرير الطب الشرعى يوضح هويتها ونسبها بعد شك أهالى الضحية فى عدم إستطاعتهم تحديد الملامح فى ظل تحلل الجثة فى البحر، وتم تسليم الجثه لأهليتها وهى للمدعو ابراهيم السيد عبدالرحيم من٢٧ سنه من الحامول بمحافظة بكفر الشيخ وانهاء جميع الاجراءات الخاصة بذلك لدفنها بمقابر الأسرة بمعرفتهم.

كانت مستشفى السلوم المركزى تسلمت منذ تسعة أيام عدد 6 جثث من غرقى مركب "الموت" الغارقة أمام السواحل المصرية الليبية، وتم نقل جميع الجثث بسيارات الإسعاف من مستشفى السلوم إلى ثلاجة المواتى فى مستشفى مطروح العام لعدم وجودج أماكن بمستشفى السلوم المركزى، وتبين من خلال الفحص أن الجثث لمواطنين من محافظة الفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ومدينة النجيلة.

جدير بالذكر أن الأجهزة المعنية دفعت بقوات إنقاذ للبحث عن الجثث المفقوده فى البحر وتمكنت الضفادع البشرية من العثور على 6 جثث فى الخلجان الموجود على السواحل الليبية بعد الحدود المصرية مباشرة، بعد أن كانت مركب الصيد الصغيرة فى طريقها من مصر إلى ليبيا فى رحلة هجرة غير شرعية تنقل مجموعة من المصريين، بعد أن تمكنت من قبل من إنتشال 7 جثث أخرى فى محيط ذات المركب ليصبح إجمالى عدد الضحايا الذين تم إنتشالهم 13 جثة جميعهم ضحايا مركب الموت فى رحلة هجرة غير شرعية والتى تلاعب خلالها سماسرة البشر بأرواح الشباب وأوهموهم بالهجرة غير الشرعية عبر مركب صيد فى البحر كان على متنها ما يقرب من 60 فرد كانوا يحاولون السفر إلى ليبيا.