الأهالى يتسلمون 5 جثث من ضحايا "مركب الموت" على السواحل الليبية

سلم مستشفى مطروح العام 5 جثامين من ضحايا مركب الموت إلى ذويهم بعد مناظرة النيابة للجثث برفقة أهاليهم وصرحت بدفن الجثث.

وقال الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام، اليوم، فى تصريح خاص لـ "الوطن" اليوم، إن الأهالى تسلمو 5 جثث وجرى نقل جثة متحلله إلى مصلحة الطب الشرعى بالإسكندرية طبقا لقرار النيابة، لعدم التعرف عليها وتغير ملامحها وستعود الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى بعد إجراء تحليل DNA لكشف هوية صاحبها.

كان مستشفى السلوم المركزى تسلم 6 جثامين عثر عليها غارقة أمام السواحل الليبية بينها جثة متحللة فى البحر بعد إنتشالها.

وقال مدير مستشفى مطروح العام إن الجثث نقلت بسيارات الإسعاف من مستشفى السلوم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام لعدم وجود أماكن بمستشفى السلوم المركزى.

وكانت الأجهزة المعنية، دفعت بقوات إنقاذ للبحث عن الجثث المفقوده فى البحر، عقب الإبلاغ عن غرق مركب صيد فى طريقها إلى ليبيا تنقل مهاجرين غير شرعية من محافظات سوهاج والبحيرة والفيوم.

وتمكنت الضفادع البشرية من العثور على 7 جثث أعقبها 6 جثث فى الخلجان الموجود على السواحل الليبية بعد الحدود المصرية مباشرة.

وفشلت رحلة الهجرة غير الشرعية لليبيا بعد غرق المركب والتى كانت تحمل على متنها 52 فرد، بينما حمولتها لا تتجاوز أصابع اليدين، لينتهى بهم المطاف تحت أمواج البحر، عند وصولهم إلى الخلجان الليبية، الواقعة خلف هضبة السلوم، فى محاولة فاشلة لتهريب البشر بمساعدة مهربين ليبيين كانو يحاولون مد مراكب صغيرة لتنقلهم على دفعات، ومع إقتراب المركب بحمولتها الزائدة إلى أحد الخلجان فى بداية المياه الإقليمية الليبية، بعد المياه الإقليمية بالسلوم، غرقت المركب وألقى بعض الشباب بأنفسهم فى المياه بعد شعورهم بالخطر قبل الغرق.