العثور على 6 جثث جديدة لغرقى في «مركب الموت»

تسلم مستشفى السلوم المركزي، مساء اليوم الجمعة، قبل قليل، 6 جثث من غرقى «مركب الموت» الغارق قبال السواحل المصرية الليبية.

وقال الدكتور حسن سالم، مدير مستشفى مطروح العام، إن الجثث جارِ نقلها بسيارات الإسعاف من مستشفى السلوم إلى ثلاجة المواتى فى مستشفى مطروح العام لعدم وجودج أماكن بمستشفى السلوم المركزى.

وأضاف «سالم» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الجثث لمواطنين من محافظة الفيوم والبحيرة.

جدير بالذكر، أن الأجهزة المعنية دفعت بقوات إنقاذ للبحث عن الجثث المفقودة في البحر، وتمكنت الضفادع البشرية من العثور على 6 جثث في الخلجان الموجودة على السواحل الليبية، بعد الحدود المصرية مباشرة، بعد أن كانت مركب صيد صغيرة في طريقها من مصر إلى ليبيا في رحلة هجرة غير شرعية تنقل مجموعة من المصريين.