مصرع موظف بالبريد صدمه قطار الصعيد بمنفلوط

لقي موظف بالبريد مصرعه، اليوم، بعد أن صدمه قطار الصعيد أثناء عبوره المزلقان بقرية «الحواتكة»، التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارًا، من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغًا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام قطار بمواطن ووفاته في الحال.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مصرع المواطن «محمد حسين» 40 عامًا موظف بالبريد وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أنه حال مرور القطار رقم ٨٣٢ وأثناء تخطي المجنى عليه مزلقان الحواتكة أثناء إغلاقه صدمه القطار مما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزى وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.