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الداخلية تمنح الجنسية الأجنبية لـ66 مواطنا مع عدم احتفاظهم بـ«المصرية»

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الوطن
09:07 ص | الإثنين 04 يناير 2021
وزير الداخلية

وزير الداخلية

أصدَرت وزارة الداخلية، القرار رقم 1995 لسنة 2020، بالإذن لـ66 مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وصدر القرار رقم 1999 لسنة 2020، بحرمان السيدة سماح محمد البشير يعقوبي، من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق، وفقا لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواع أمنية.

ونشرت الوقائع المصرية، القرارين، اليوم، وجاء نصهما كالتالي:

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