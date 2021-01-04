 1142 عملية جراحية خلال عام في أطفال أسيوط الجامعي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح مستشفيات أسيوط الجامعية بشتى تخصصاتها في تقديم أفضل خدمات طبية وعلاجية لملايين المرضى المترددين عليها من شتى محافظات الصعيد خلال العام المنقضي 2020 وفى ظل تداعيات جائحة كورونا والتي اتخذت إدارة الجامعة على إثرها عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة قطاعات الجامعة وخاصة القطاع الطبي والذي يقدم خدمات طبية رائدة للمرضى على مدار الـ24 ساعة دون ملل أو تقصير .

و أكد"الجمال" ان العام المنقضي 2020 شهد حصاد مستشفى الأطفال الجامعى لعام 2020 ، والذي عمل خلال العام وفق إستراتيجية وخطة واضحة قائمة على تحقيق أعلى نسب للشفاء والعلاج ، حيث استقبل المستشفى 8981 حالة برغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وبلغ اجمالى حالات الكشف بالعيادات 31242 ، وإجمالي العمليات 1142 ، وهو ما يعد انجازاً كبير لحرص إدارة المستشفى على تقديم خدماتها رغم جائحة كورونا .

وفى سياق متصل أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن عام 2020 قد شهد افتتاح مركز جراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، بمستشفى الأطفال الجامعي والذي يعد مقراً لمؤسسة «عملية الابتسامة»، والذي يعد واحداً من أكبر الإنجازات الطبية بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية بوجه عام ومستشفيات أسيوط الجامعية ومستشفى الأطفال الجامعى على وجه الخصوص ، حيث من المقرر ان يكون لهذا المركز إسهاماً كبيراً في إعادة البسمة والأمل للعديد من الأطفال على مستوى الجمهورية ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الشاذلى مدير المؤسسة بمصر وشمال أفريقيا.

ومن جانبه أشار الدكتور عماد الدالي مدير مستشفى الأطفال الجامعى أن هذا الحصاد يأتي ترجمة لما توليه إدارة الجامعة من دعم للمستشفى ولكوادرها الطبية ، والتي نجحت بالفعل خلال عام 2020 فى القضاء على قوائم الانتظار بعمليات جراحة الأطفال ، وكلك القضاء على قوائم الإنتطار بمناظير الجهاز الهضمى والكبد ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة للأطفال بنسبة 20% ، هذا إلى جانب افتتاح عناية متوسطة بوحدة القناة الهضمية والكبد بسعة 8 سرير ، وافتتاح عناية متوسطة باستقبال الأطفال بسعة 12 سرير ، والبدء فى التجديد النصفي للقسم الخاص ووحدة الأطفال المبتسرين ، والبدء فى افتتاح وحدة جراحة المخ والأعصاب للأطفال ليبدأ العمل يوم 6 يناير 2021 .

وأشار إلى أنه على الصعيد العلمي والاكاديمى فقد استطاعت المستشفى خلال عام 2020 تطوير اللقاء العلمي الإكلينيكي الاسبوعى ، وتجديد الأيزو بالمستشفى ، إنشاء مكتبة رقمية للمستشفى تحتوى على مئات الكتب الطبية والإدارية والنشرات العلمية والتوعوية ، وتوقيع بروتوكول تعاون علمي مع نقابة الأطباء وإنشاء المركز العلمي بالمستشفى ، وحرصاً من إدارة المستشفى على تخليد أثر وقيمة هذا العام الحافل بالإنجازات الطبية رغم جائحة كورونا فقد أقامت المستشفى حفل تكريم للموظفين شمل شهداء كورونا والمحالين على المعاش والمميزين من العمال والحكيمات والموظفين والأطباء في يوم الوفاء والتميز .