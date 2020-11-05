مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط يكرم أسر ضحايا كورونا

نظم مستشفى الأطفال الجامعى بجامعة أسيوط، احتفالية، اليوم، بعنوان "يوم الوفاء والتميز" لتكريم حشد من العاملين المتميزين والمحالين إلي سن التقاعد إلي جانب تكريم عدد من أسر المتوفين بفيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد الدالي، مدير مستشفي الأطفال، ولفيف من الأساتذة والأطباء ومعاونيهم.

وهنأ الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب المكرمين في "يوم الوفاء والتمييز" بما بذلوه من جهد وعمل دؤوب من أجل تقديم خدمات طبية وعلاجية على مستوي يليق بمكانة جامعة أسيوط وإمكاناتها كمنارة للعلم بصعيد مصر، مؤكداً حرص إدارة المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات طبية عالية المستوي ولائقة بالمرضي.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عماد الدالي، أبرز الأعمال المستجدة بمستشفي الأطفال والإجراءات التي تمّ تنفيذها في إطار المتابعة والانظباط وفي مقدمتها المؤتمر السنوي للأطفال، وانعقاد اليوم العلمي والسيمينارات وورش العمل الدورية، مشيراً إلي أعمال التجديدات القائمة حالياً والتي شملت العناية المتوسطة بوحدة الجهاز الهضمي والكبد وتجديد القسم الخاص، والبدء في إنشاء عيادة خاصة تعمل خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب إحلال وتجديد جزئي للمبتسرين وتجديد معمل الصيدلة الإكلينيكية، وذلك في إطار سياسة المستشفي الهادفة لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للمريض.

وأضاف "الدالي" أن الاحتفال شهد تكريم نحو 45 فرداً، بينهم 3 من أسر المتوفين بفيروس كورونا و8 أفراد من المحالين إلي سن التقاعد و34 فرداً متميزاً من العاملين بمختلف القطاعات من روؤساء الأقساء والحكيمات ومشرفات التمريض والمساعدات والسكرتارية، مشيراً إلي أهمية تعزيز قيم العطاء وبذل الجهد لاستكمال مسيرة النجاح ومواجهة التحديات المختلفة مهنئاً إياهم علي اكتمال مسيرتهم المهنية ونجاحهم في أدائها علي أكمل وجه .

وعلى هامش الإحتفال، تم افتتاح المركز العلمي بمستشفي الأطفال الذي يهدف إلى التنمية الإدارية والتوجيه الحياتي من خلال تدريب الأطباء على المهارات التنظيمية والحياتية، ومهارة الحسم، ومهارات التخطيط ووضع الأهداف، إلى جانب زيادة فاعلية الجودة الطبية، عن طريق التثقيف العام للأطباء والعاملين بالمستشفي بمبادئ الجودة الطبية.