إطلاق موسوعة علمية لمعالجة فوضى الإفتاء في 2021 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «دار الإفتاء في 2021.. إطلاق موسوعة علمية لمعالجة فوضى الإفتاء».

الإفتاء تطلق موسوعة «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية» لجمع مبادئ علم الإفتاء

وجاء في التقرير الذي أذاعه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أنّه في محاولة جادة لمعالجة فوضى الإفتاء من غير المختصين وضمن مشروعاتها المستقبلية في العام 2021، أعلنت دار الإفتاء المصرية إطلاق موسوعة علمية تحت اسم «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية»، وتجمع الموسوعة مبادئ وأركان علم الإفتاء، كما أنّها تدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي.

نستهدف تخريج نماذج مشرفة من علماء الإفتاء

وأضاف التقرير، أنّ الموسوعة تستهدف أن يكون علم الإفتاء قسما مستقلا من علوم الشريعة في الكليات المعنية بدراساتها، كي يخرج للأمة الإسلامية نماذج مشرفة من علماء الإفتاء والمفتين الذين يسيّرون حركة التطور المعرفي والعملي للبشرية، كي تظل سمة الصلاحية لكل زمان ومكان، سمة مميزة للدين الإسلامي، وكي تكون نقطة انطلاق لمعالجة ما يواجه الفتوى من إشكالات في الكثير من بلدان العالم الإسلامي.

وتابع التقرير، أنّه نظرا للتشابك الكبير بين علم الفتوى وغيره من العلوم الاجتماعية، تخصص المعلمة جزءا خاصا بعلاقة الفتوى بالعلوم الاجتماعية ونقاط التقاطع والتأثير بينهما وكيف يمكن الاستفادة من الفتوي في العلوم الاجتماعية والعكس، لتصبح الموسوعة مرتكزا صلبا لجميع المعنين بالفتوى وعلوم الإفتاء في العالم.