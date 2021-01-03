دار الإفتاء: تخزين أدوية كورونا من كبائر الذنوب

أكدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تخزين أدوية علاج فيروس كورونا المستجد، والمستلزمات الطبية واحتكارها لا يجوز شرعًا وهو من كبائر الذنوب.

دار الإفتاء للمصريين: البس الكمامة

وطالبت دار الإفتاء، المصريين الالتزام بارتداء الكمامة واتباع إجراءات الوقاية من كورونا، وقالت الدار، على صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «رجاء من كل مصري التزم بالإجراءات الاحترازية البس الكمامة، ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها، ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى، كل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم ..اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. ونحن المصريين علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء».

دار الإفتاء: المسئولية في المجتمع جماعية وليست فردية

وقالت دار الافتاء، في منشور آخر على صفحتها على «فيس بوك»، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّن في أسلوب بليغ، أن المسئولية في المجتمع جماعية وليست فردية، حيث قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينةٍ فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: «لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» رواه البخاري.

وبدأت أجهزة الدولة اليوم الأحد، تطبيق غرامات فورية على المواطنين غير الملتزمين بالاجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وأبرزها ارتداء الكمامة في المواصلات العامة طبقا لتعليمات مجلس الوزراء في محاولة للحد من تفشي الوباء القاتل.