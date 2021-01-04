«القوى العاملة»: تعين 5226 شاباً بينهم 49 من ذوي القدرات بالشرقية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5226 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 49 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 396 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وأشار مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة، عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، إلى أنَّه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تمّ تسجيل 602 عامل جديد، وصرف رعاية اجتماعية بإجمالي 90 ألف جنيه لـ29 عاملاً كمنحة مولود، و4 منح زواج، و7 منح وفاة، فضلًا عن تقديم الرعاية الصحية لعاملين من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وقال إنَّ المديرية قامت باستخراج 2009 شهادة قياس مستوى المهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 453 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأسفر عن تحرير 185 محضر سلامة و51 حالة غلق إداري، وفى مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 1189 منشأة، وأسفر عن تحرير 718 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 446 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية أجرت تفتيشا على 15 شركة، واعتمدت 81 عقد عمل بالخارج، وراجعت 379 تفويضا ووكالة لشركات بها 501 فرصة عمل، إلى جانب استخراج 8 تراخيص عمل الأجانب يعملون فى نطاق المحافظة، وتجديد 14 ترخيصا، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.