استئصال جنين من بطن طفلة بأسيوط: حالة نادرة «بتحصل بنسبة نصف في المليون»

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط، في إجراء جراحة نادرة لاستئصال جنين مكتمل من داخل بطن طفلة «رضيعة».

وأوضح الدكتور إبراهيم علي إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي، في تصريح له اليوم، أنَّ «الحالة نادرة الحدوث بنسبة نصف في المليون»، مشيرًا إلى أنَّ الأم لاحظت وجود جسم غريب في بطن طفلتها، وبالمتابعة مع الدكتورة دينا حبيب أستاذ النساء والتوليد بقسم النساء والتوليد بالجامعة، أجرت لها ولادة قيصرية وجرى حجزها داخل وحدة حديثي الولادة بمستشفى الأطفال الجامعي.

لافتًا إلى أنَّ الفريق الطبي المشارك في الجراحة ضم كلا من الدكتور إبراهيم علي إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي، والدكتور محمد حمادة تكروني، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور أحمد ماهر مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتورة ولاء أحمد عزت طبيب مقيم، والدكتور حمدي إبراهيم مدرس الأشعة التشخيصية، والدكتورة فاطمة نبيل مدرس التخدير والعناية المركزة

وأضاف أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي، أنَّه بإجراء التحاليل اللازمة واستكشاف المريضة تبين وجود «جنين شبه مكتمل محاط بأغشيته الجنينية كاملة»، منوهًا إلى أنَّ جراحة استئصال الجنين من داخل بطن الرضيعة استغرقت 45 دقيقة، وجرى نقلها إلى وحدة حديثي الولادة عقب نجاح العملية الجراحية وخروجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء.