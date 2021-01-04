بدء جلسة محاكمة الإرهابي محمود عزت في قضية أحداث مكتب الإرشاد

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، ثاني جلسات محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية أحداث «مكتب الإرشاد»، التي صدر بحقه حكم غيابي فيها بالسجن المؤبد، عام 2015، إذ عقدت المحكمة أولى جلسات محاكمته، الشهر الماضي، واستمعت خلالها المحكمة لقائمة الاتهامات التي تلتها النيابة العامة، ثم واجهت الإرهابي بما نسب إليه، وأمرت بندب محام له.

ونسبت النيابة العامة، له في قضية أحداث مكتب الإرشاد اتهامات بارتكاب جرائم التحريض على القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 91 آخرين، وإمداد عناصر الإخوان الإرهابية المتواجدين فى المقر بأسلحة ومفرقعات.

ويعد عزت، من أخطر قادة الجماعة الإرهابية، وتمكنت قوة من قطاع الأمن الوطني من تحديد مكان اختبائه، وتم محاصرته والقبض عليه، في عملية لم تدم طويلا.

يعتبر عزت المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013، حتى القبض عليه.

وأشرف الإرهابي محمود عزت على عدة حوادث ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، منها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات، واغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس، واغتيال الشهيد اللواء أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور، وحادث معهد الأورام، الذي شهد تفجير سيارة مفخخة، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا غدرا، وإصابه 47 آخرين.

وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني، ضلوع الإرهابي محمود عزت بالإشراف على الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات، وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة، بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، فضلا عن توليه مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته.