السجل الإجرامي لـ«عراف الدم» محمود عزت

«مستر إكس الإخوان»، وعراف الدم المتورط في حوادث إرهابية عدة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان سابقا الذي قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمته «اقتحام الحدود الشرقية والسجون»، لجلسة 26 يناير المقبل، لسماع شهادة ضابط بالأمن الوطني، يتورط في العديد من القضايا الأخرى أبرزها «حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات، واغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس، واغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور، واغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق، إلى جانب حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام».

الملف الإجرامي لمحمود عزت

يعد محمود عزت هو من يقف وراء تأسيس الجناح المسلح للجماعة الإرهابية، بحسب تقرير رصدته قناة «إكسترا نيوز».

- اعتقل لمدة 6 أشهر في القضية المشهورة لأعضاء وعناصر الإخوان، والتي عرفت إعلاميا باسم «سلسبيل» وخرج منها عام 1993، ثم اعتقل مرة ثانية في عام 1995 وحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات، واعتقل أيضًا في 2008.

- أدار وحرك العديد من العمليات التخريبية بعد ثورة 30 يونيو، وتورط في العديد من الحوادث الإرهابية.

- تورط في حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات عام 2015.

- تورط في حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون عام 2015.

- تورط في حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي عام 2016.

- تورط في محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد الأسبق عام 2016.

- تورط في حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 .

- تولى الإشراف على الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان التي تخوض حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة لإثارة البلبلة والرأي العام.

- تولى مسئولية إدارة أموال التنظيم لتوفير الدعم المالي وتمويل كافة أنشطته الإرهابية.