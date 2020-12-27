تأجيل محاكمة محمود عزت في «اقتحام الحدود» لـ26 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان سابقا، في قضية «اقتحام الحدود الشرقية والسجون»، لجلسة 26 يناير المقبل، لسماع شهادة ضابط بالامن الوطني.

ونسب قاضي التحقيق لـ«عزت» في القضية، ارتكاب جرائم التحريض على خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب.

ونظرت محكمة سابقة هذه القضية، وحاكمت «عزت» غيابيًا، وفي يونيو 2015، قضت بمعاقبته بالإعدام شنقًا، وتقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمة بعد القبض عليه.