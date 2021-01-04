ازاي تتأكد من صحة الوظيفة والشركة على LinkedIn قبل ما تقدم فيها؟

بات الموقع الشهير LinkedIN مؤخرًا منصة تذخر بفرص العمل والوظائف الخالية للشباب من الجنسين في العديد من التخصصات، والمؤهلات كافة، خاصة في ظل احتياجات سوق العمل من عمالة وموظفين.

ويحدث أحيانًا أن يواجه الباحثون عن وظائف العديد من العروض والفرص الوهمية عبر الموقع، وتستعرض «الوطن» بعض النصائح لتفادي فرص العمل الزائفة عبر الموقع على النحو التالي:

نصائح قبل التقدم لوظيفة على LinkedIN

يستقبل أحيانًا رواد الموقع رسائل تصيد احتيالي يتم عادة من خلال البريد الإلكتروني، ويقوم المتصيدون من خلالها بإنشاء هويات مخادعة أو تقمص شخصيات أو شركات شرعية، وهدفهم سرقة أموالك، أو في بعض الأحيان سرقة هويتك.

وتتمثل عمليات الخداع هذه عادةً في أشخاص يزعمون أنّهم خبراء توظيف أو أصحاب أعمال ويعرضون وظائف برواتب مرتفعة لقاء أعمال تتطلّب مجهودًا بسيطًا، ومن بين هذه الوظائف الاحتيالية المتسوق السري أو الأشخاص الذين يعملون في المنزل أو المساعدين الشخصيين، وإليك بعض الأمور الشائعة التي يجب التنبّه إليها للحفاظ على أمانك أثناء البحث عن وظائف على LinkedIn:

- الطلبات المالية: لا تقدم أي دفعة أو بيانات اعتماد حسابك كجزء من عملية تقديم الطلب، ينبغي ألا تطلب الشركات المشروعة إجراء عمليات تحويل أو شيكات أو حوالة مصرفية كشرط لعملية تقديم الطلب.

- الوعود بالتعويض: منشور يركّز بشكل بارز على المبلغ الذي ستتلقاه في السنة الأولى كسلفة أو مكافأة توقيع.

- أخطاء نحوية: منشورات تتضمن أخطاء إملائية أو نحوية متعددة.

- منتحلو صفة شركة: منشورات تعكس شركة حسنة السمعة، لكن من دون توفّر رابط يؤدي إلى الشركة، أو توفّر نطاقات غير متطابقة أو مواجهة صعوبة في العثور على عنوان و/أو رقم هاتف الشركة و/أو عنوان بريدها الإلكتروني.

- إخفاء الهوية العامة: توخَّ الحذر إذا لم تستطع التحقق من هوية الناشر بسرعة، ويمكنك التأكد من الهوية عبر استخدام محرك بحث للتحقق من صحة المنشور، ما عليك سوى إدخال أي معلومات اتصال متوفرة من المرسِل، بما في ذلك رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وأسماء العرض على وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من صحة هويته، وإذا راودتك شكوك، فقد يكون إخفاء الهوية محاولة متعمّدة لتضليلك.

- لا يقدم موقع LinkedIN رقم هاتف لدعم العملاء، فإذا أعلنت بعض مواقع الويب عن دعم هاتفي للموقع مقابل رسوم، فهي لا تنتمي لـLinkedIn بأي شكل من الأشكال، علمًا بأنّ الموقع لا يفرض أي رسوم على دعم العملاء، ولن يطلب أبدًا كلمة المرور الخاصة بك أو الدخول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كيفية الإبلاغ عن ملف شخصي مزيف

يمكنك وضع علامة على الملفات الزائفة أو غير لائقة على LinkedIn (مثال: الملفات التي تحتوي على ألفاظ نابية، الملفات الفارغة بأسماء زائفة، الملفات التي تنتحل صفحة شخصيات عامة).

ويمكنك الإبلاغ باتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على أيقونة المزيد في ملف العضو الشخصي.

- اضغط على إبلاغ / حظر.

- اختر الإبلاغ عن هذا الملف في نافذة «ماذا تود أن تفعل؟» التي تظهر لك.

- اختر السبب المناسب للإبلاغ عن الحساب في نافذة «اطلعنا على المزيد» التي تظهر أمامك.

- اضغط على إرسال للمتابعة أو العودة لمراجعة الخيارات.