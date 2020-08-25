إزاي تستفيد من حسابك على LinkedIn في الحصول على وظائف؟

يبحث الكثير من الشباب مؤخرًا عن الوظائف التي يصفونها بـ"وظيفة الأحلام"، خاصة بعد إنهاء حياتهم الجامعية والاحتكاك بسوق العمل، ولكن يجهل البعض كيفية الحصول على الوظيفة المناسبة والتي يمكن أن يتقاضى خلالها أجرًا ماليًا كبيرًا.

وتستعرض "الوطن" دليلًا يُمكّنك من إعداد سيرة ذاتية قوية على موقع LinkedIn للفوز بوظائف يمكن أن يتخطى أجرها 15 ألف جنيه، وذلك وفقًا لخبير التوظيف محمد الباز على النحو التالي:

كيف تستفيد من حسابك على موقع LinkedIn

- يجب أن يكون المتقدم مُلم جيدًا بمتطلبات الوظيفة قبل إعداد حسابه على الموقع، ويفضل أن تذكر الخصائص أو المهام التي تشعر أنّ الشركات تبحث عنها.

- يعد إدراج الكورسات المتعلقة بمجال العمل في الـCV من أفضل ما يؤهل المتقدم إلى الوظيفة.

- يفضل أن تكون الكورسات المُدرجة من أماكن معتمدة وموثوقة رسميًا.

- يفضل أن يتم كتابة بياناتك بشكل منظم وأن تُذكر الخبرات بشكل مفصل.

- تعد طريقة كتابة الـCV أفضل ما يؤهلك للوظيفة، وذلك من حيث الفونت المستخدم، وأن يكون خاليًا من استخدام الألوان الصارخة، وأن يستخدم صورة شخصية رسمية والابتعاد عن الصور الأخرى مثل "السيلفي".

- يعتمد سوق العمل والشركات حاليًا على السيرة الذاتية المكتوبة باللغة الإنجليزية على الموقع، ولا يتم اعتماد السير الذاتية المكتوبة باللغة العربية.

- على الباحث عن الوظيفة أن يكون مُلمًا بمجالات عمله، وأن يمتلك معلومات كافية عن الشركات التي يرغب في الالتحاق بها وذلك من خلال البحث عن اسم الشركة أو موقعها الرسمي على "الفيسبوك" قبل التقدم.

- تعتمد بعض الشركات بشكل كبير بالملف الشخصي للمتقدم على موقع "لينكد إن" وأن يكون مطابقًا لسيرته الذاتية.

- يفضل عدم كتابة سيرة ذاتية طويلة، ويفضل أن يبدأ المتقدم سيرته الذاتية بالتعليم والخبرات لأنهما أكثر ما يلفت انتباه صاحب العمل وأول ما يقع عليه عينه، وأن يؤجل الإنجازات والكورسات إلى نهاية الـCV.

- تعد اللغة الثانية من العوامل التي تجعل من ملفك الشخصي شيئًا مميزًا، ومن أكثر اللغات التي يتطلبها سوق العمل في الوقت الحالي اللغتين الفرنسية والألمانية بجانب اللغة الإنجليزية.

- تعد سنوات الخبرة من أهم العوامل المطلوب الإفصاح عنها في حسابك، فكلما زادت سنوات الخبرة ابتداءً من سنة التخرج زادت فرصتك بالوظيفة.

- تجنب تحديد المرتب المطلوب في السيرة الذاتية (إلا إذا تم طلبه) لأنه يمكن أن يكون في غير صالحك إذا ما بالغت في طلب المرتب وكذلك إذا طلبت مرتب قليل فقد تحرم نفسك من فرصة أن تعطيك الشركة مرتبًا أعلى مما طلبت.