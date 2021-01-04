«الشباب» تنظم حملة للإشادة بعمال النظافة في مواجهة كورونا (صور)

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وبالتنسيق مع مبادرة «شباب يدير شباب»، حملة دعائية بالمحافظات لتوجيه الشكر لعمال النظافة وحثهم على ارتداء كمامات وقفازات لوقاية أنفسهم من العدوى، أو الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى استمرارهم في العمل والتضحية من أجل الوطن.

التوعية بإلقاء المخلفات في أماكنها المخصصة

وتضمنت المبادرة توزيع مجموعة من الملصقات الدعائية لحث المواطنين على إلقاء القمامة في الأماكن والصناديق المخصصة لها، والتنويه بهذه الملصقات على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة مع الظروف الجوية السيئة وهطول الأمطار.

كما حثّت الملصقات الدعائية التي جرى توزيعها بمختلف المحافظات، شباب مبادرة «شباب يدير شباب» التابعة للوزارة، على اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية المهمة خاصة فيى القطاعات الخدمية والميدانية حفاظًا على سلامة العاملين من فيروس كورونا المستجد، ومن بين تلك الإجراءات ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين وعمال النظافة وعمال الجراجات والورش ومحطات المناولة ومجمعات القمامة الذين ينتشرون في الشوارع لرفع القمامة والمخلفات.

دور الوزارة بنشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات

وذلك إيمانا بدور الوزارة في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات، وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصري ثقافيا ونفسيا وبدنيا وصحيا.

يذكر أنّ مصر الدولة الوحيدة في العالم التي نجحت في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد، لتنظيم بطولة مونديال كأس العالم لكرة اليد في الفترة من 13 حتى 31 يناير الحالي، وتقام فعالياتها على 4 صالات كبرى، الأولى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، والصالة الرئيسية بالعاصمة الإدارية، وصالة برج العرب، وصالة 6 أكتوبر.

ويعتبر مونديال كأس العالم لكرة اليد، الحدث الأهم على الساحة الرياضية، وجرى إلغاء جميع المحافل والبطولات الدولية، بسبب تفشي جائجة كورونا المستجد (كوفيد - 19).