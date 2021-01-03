وزير الشباب والرياضة: تنظيم مصر لبطولة العالم لليد رسالة إلى العالم

قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، إنه ينسق مع الدكتورة هالة زايد وزير الصحة من أجل التأكيد من تعقيم كل الملاعب والأماكن التي سيتواجد فيها لاعبون منتخبات كرة اليد المشاركين في بطولة كأس العالم للبد التي تستضيفها مصر الشهر الجاري في حدث ينتظره الجميع مبينا أنه ينسق أيضا مع وزراء الداخلية والطيران والمالية لتنسيق دخول الجماهير وفقا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وستكون البطولة رسالة للعالم كله بقدرة مصر على استضافة البطولة في ظل كورونا.

تقيم دولي في نهاية البطولة

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على فضائية extra news، أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ سيتواجد ليقيم البطولة في أخر يوم من أجل الوقوف على التجربة كمرجع لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية خلال العام الجاري أيضا في ظل جائحة كورونا.

متابعة يابانية للتجربة المصرية

وأشار صبحي إلى أن نائب السفير الياباني يشاهد التجربة المصرية لإرسالها إلى اليابان للتعلم من التجربة المصرية وهناك دعم كبير من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال تنظيم البطولة وخروجها في أفضل صورة، وهناك ترويج ودعاية للبطولة في المولات والشوارع مع تنظيم فعاليات يومية لافتا إلى أن التنسيق على المستوى الدولي بشكل أكثر، وسيكون حضور الجماهير بنسبة 30% فقط تطبيقا للتباعد الاجتماعي.

غرف عزل بالفنادق

وتابع "وارد وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البطولة وعملينا حساباتنا بالتنسيق مع وزارة الصحة ويوجد 8 غرف عزل بالفنادق ومفيش غير اللاعيبة بس وموجود محليات داخلية ومستفشيات بجانب كل صالة، زي ما حصل في الدوري المصري ، ونتمنى أن يرجع الجميع بكل خير إلى بلادهم".