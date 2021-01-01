الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق حملة تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية 

نفذت مديرية الشباب والرياضة المشروع القومى لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالتعاون مع الإدارة المركزية لللتنمية الرياضية، فى ضوء الدور المجتمعي والخدمي لوزارة الشباب والرياضة.

تأتي تلك الخطوة استمرارا لبرنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالقليوبية لجميع سكان الحي المحيط بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة تنفيذ يوم رياضي لجميع المراحل السنية والذي ينفذ ايام الجمعة من كل أسبوع، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية و وليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة .