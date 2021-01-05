مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5-1-2021 في مصر

يبحث المسلمون بشكل يومي عن مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على أداء الصلاة في وقتها، وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لبعض المدن والمحافظات وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء: 06:32

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:26

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 02:53

أذان المغرب: 05:12

أذان العشاء: 06:35

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب: 05:08

أذان العشاء: 06:32

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 11:48

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:22

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:55

أذان المغرب: 05:15

أذان العشاء: 06:33

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:07

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب: 05:08

أذان العشاء: 06:32

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:56

أذان المغرب: 05:15

أذان العشاء: 06:36