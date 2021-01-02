مواقيت الصلاة اليوم السبت 2-1-2021 في مصر

بالتزامن مع العام الجديد 2021 قد تتغير مواقيت الصلاة باختلاف دقيقة زيادة أو نقصان، واستمرارًا للخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 يناير، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 02:54

أذان المغرب: 05:13

أذان العشاء: 06:35

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب 05:07

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:26

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب: 05:10

أذان العشاء: 06:34

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب: 04:59

أذان العشاء: 06:20

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 02:53

أذان المغرب: 05:13

أذان العشاء: 06:32

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:28