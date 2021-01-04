صور.. زحام في أول أيام معرض إحلال السيارات القديمة

شهد أول أيام معرض إحلال السيارات القديمة زحام شديد، حيث توافد آلاف المواطنين ممن يرغبون في دخول المعرض لمعرفة تفاصيل عملية الإحلال، فيما خلت المناطق المحيطة بالمعرض من أي تنظيم أو أفراد أمن يعملون على تنظيم الحركة المرورية وإتاحة أماكن لانتظار السيارات.

وأبدى عدد كبير من المواطنين تذمرهم من الزحام الشديد وعدم التنظيم خارج أرض المعرض، فيما قرر كثير منهم العودة نتيجة عدم التمكن من الدخول.

وبحسب المعلومات التي أتاحتها وزارة التجارة، فإن المعرض الذي افتتح ظهر اليوم بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس سيضم عددًا كبيرًا من شركات السيارات العاملة في مصر، والعديد من البنوك المشاركة في المبادرة.

ويقام المعرض تحت اسم «المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقام المعرض في الفترة من 4 لـ 6 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، وسيكون الافتتاح الرسمي له غدا في تمام الساعة 2 ظهرًا .

ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة 35 شركة مصنعة للسيارات و9 بنوك، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بمشاركة 10 وزارات وجهات حكومية، ويضم المعرض معروضات لسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص والأتوبيس والنقل «التريلا».

كما يتضمن المعرض الإعلان عن مبادرة إحلال السيارت للعمل بالغاز الطبيعي وسيتم فتح باب استقبال طلبات التحويل خلاله، وسيتيح الاستفادة من مبادرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتحويل السيارات الأجرة والميكروباص العاملة بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي والتي تستهدف تحويل 150 ألف سيارة بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك بتكلفة تبلغ مليار و200 ألف جنيه، وتغطي المحافظات المؤهلة ببنية تحتية مناسبة.