حتى موديل 2001 وسداد على 120 شهرا.. تفاصيل أول معرض لـ«إحلال السيارات»

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، وفقًا لما نشره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ المعرض يشهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

ويستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، والتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتستعرض «الوطن» أبرز التفاصيل عن المعرض على النحو التالي:

يعقد المعرض في الفترة من اليوم الموافق 4 يناير ويستمر حتى يوم 6 يناير 2021 بقاعة 4 بمركز القاهرة الدولية (المنارة) بمحور المشير - التجمع الخامس، ويفتتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوم 4 يناير الساعة الثانية بعد الظهر، ومن الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً يومي 5 و 6 يناير 2021.

ويتيح المعرض الاستفادة من مبادرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحويل السيارات الأجرة والميكروباص العاملة بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وتستهدف المبادرة تحويل 150 ألف سيارة بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك، ويضم المعرض معروضات لسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص والاتوبيس والنقل (التريلا).

وتتيح المبادرة إحلال سيارتك القديمة بأخرى جديدة من اختيارك بحافز مادي يصل إلى 60 ألف جنيه مصري كمقدمة للسيارة الجديدة من اختيارك وتعمل بالغاز الطبيعي وبفائدة 3% فقط، إذ يشارك في فعاليات المعرض نحو 9 بنوك: الأهلي، مصر، القاهرة، المصرف المتحد، قناة السويس، قطر الوطني، العربي الأفريقي، التجاري الدولي وتنمية الصادرات.

ووفقًا لممثلي خدمة العملاء الخاصة بالمعرض، تتمثل الشروط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإحلال السيارة في الآتي:

شروط وأوراق إحلال السيارة

- تم فتح الباب أمام المتقدمين من جميع المحافظات.

- جميع السيارات تدخل ضمن الإحلال حتى موديل 2001 فقط.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا للشروط والسداد.

- إثبات القدرة المالية للسداد «بيان إجمالي - دخل شهري - سندات ملكية - وديعة».

- فترة السداد تصل لـ120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

المستندات المطلوبة:

1. صورة بطاقة الرقم للمستفيد والضامن.

2. إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن.

3. عقد إيجار أو تمليك محل إقامة.

4. إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

5. رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

إجراءات إحلال السيارة

- تخريد السيارة القديمة في الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بعد استخراج شهادة بيانات للسيارة.

- يجب أن تكون الرخصة سارية، وفي حالة وجود أي حظر على الرخصة يجب رفع الحظر وإحضار شهادة بيانات من إدارة المرور المختصة بما يفيد ذلك، وكذا لحالات الرخص المؤقتة يجب أن ترفق بشهادة بيانات سارية.

- الحصول الشيك مقابل تسليم السيارة القديمة، وهو يعتبر بمثابة المقدم الذي سيتم لشراء السيارة الجديدة.

- عمل طلب قرض بنكي من خلال إحدى البنوك المعلن عنها ضمن المبادرة، والتقدم بموديل السيارة واسم الشركة التي سيتم التعاقد من خلالها وتكون ضمن القائمة المعلن عنها أيضًا في المبادرة، مع تقديم المستندات سالفة الذكر.

- توقيع عقود القرض بين مالك السيارة والبنك.