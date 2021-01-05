«الفاو» تعلن 2021 سنة دولية للفواكه والخضروات.. تعرف على أهدافها

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 2021 سنة دولية للفواكه والخضروات، وقالت منظمة الأغذية والزراعة الفاو إن هذا الحدث العالمي فرصة فريدة من نوعها للتوعية بأهمية الدور الذي تلعبه الفواكه والخضروات في تغذية الإنسان، والأمن الغذائي والصحة، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكدت الفاو أن الهدف من ذلك التوعية وتوجيه الاهتمام على مستوى السياسات إلى المنافع التغذوية والصحية الناتجة عن استهلاك الفواكه والخضروات، وتشجيع أساليب العيش والأنماط الغذائية المتنوّعة والمتوازنة والصحية من خلال استهلاك الفواكه والخضروات، والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في النظم الغذائية للفواكه والخضروات، وتبادل أفضل الممارسات في تشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام للفواكه والخضروات التي تساهم في النظم الغذائية المستدامة، وتحسين استدامة التخزين والنقل والتجارة والتجهيز والتحويل والبيع بالتجزئة والحد من المهدر وإعادة التدوير، فضلاً عن التفاعلات في ما بين هذه العمليات.

ولفتت الفاو إلى أن من بين الأهداف أيضا إدماج أصحاب الحيازات الصغيرة بما يشمل المزارعين الأسريين، في الإنتاج وسلاسل القيمة وسلاسل الإمدادات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل إنتاج الفواكه والخضروات واستهلاكها على نحو مستدام، مع الاعتراف بإسهامات الفواكه والخضروات بما في ذلك الأصناف والسلالات الأصلية للمزارعين في الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش والمداخيل، وتعزيز قدرة جميع البلدان، لا سيما البلدان النامية، على اعتماد نُهج وتكنولوجيات مبتكرة في مكافحة الفاقد والمهدر من الفواكه والخضروات.

وخطوات عمل الفاو في التوعية بكيفية مساهمة الفواكه والخضروات في تحسين التغذية، والتنوع الغذائي، والصحة؛ وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد والبيئة؛ ومساهمتها في التنمية المستدامة؛ والترويج لأهداف هذه السنة وتشجيع إدماجها في جداول أعمال التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية؛ وتنشيط حوار عالمي حول مختلف جوانب الفواكه والخضروات ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسائر الاتفاقيات والخطوط التوجيهية العالمية ذات الصلة، فضلاً عن إنتاج المعارف ونشرها، وتحسين فهم كيفية مساهمة مختلف جوانب النظم الغذائية للفواكه والخضروات في الاستدامة المجتمعية والاقتصادية والبيئية في البلدان النامية والمتقدمة النمو على السواء، وبلورة رسائل إعلامية قائمة على الأدلة؛تعزيز الأدوات والآليات اللازمة لرصد وقياس التأثيرات الإيجابية والسلبية لمختلف جوانب السنة الدولية للفواكه والخضروات.