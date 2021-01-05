الحالة النفسية والكحة الشديدة.. أسباب «بحة الصوت» عند بعض مصابي كورونا

في الوقت الذي تجاوزت فيه إصابات فيروس كورونا حول العالم 85.2 مليون إصابة لا تزال أعراض الإصابة بالفيروس وعلامات التعافي نقطة تساؤل للكثير من الناس، «كوفيد 19» المعروف بأعراضه الشائعة على غرار نزلات البرد وتشمل الحمى والسعال الجاف والتهاب الحلق، والصداع يترك أعراضا أخرى في بعض مصابيه تتمثل في تأثر الأحبال الصوتية أو ما يعرف بـ«بحة صوتية».

أكد باحثون أن تلف الأعصاب في الأحبال الصوتية لدى بعض المصابين أو المتعافين من كورونا، قد يكون السبب في أن بعض الأشخاص الذين يتعافون من كورونا يعانون من نوبات ضيق التنفس لفترة قد تمتد إلى بعد التخلص من فيروس كورونا، وفقا للموقع الأمريكي (HealthDay).

بشير: الكحة الشديدة أو استعمال الأكسجين فترات طويلة قد يكون السبب في البحة الصوتية

تأثر الأحبال الصوتية الذي يظهر في «بحة صوت» بعض المصابين بفيروس كورونا وقد يمتد لفترة بعد التعافي، فسره الدكتور أحمد محمد بشير، مدرس أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، بأنه نتيجة عدة أسباب قد يكون بسبب إصابة الفيروس للأحبال الصوتية، ومن الممكن أن يكون السبب فيه الكحة المستمرة، بحسب تعبيره.

استعمال الأكسجين لفترات طويلة كعلاج لأزمات ضيق التنفس قد يكون سببا آخر في إصابة بعض الأشخاص بـ«البحة الصوتية» خلال إصابتهم بفيروس كورونا، وبحسب تصريحات الدكتور بشير لـ«الوطن» يحدث هذا العرض في حالات قليلة جدا نتيجة التهابات شديدة فى الحلق والأحبال الصوتية، وأوصى المصابون بهذا العرض بتناول السوائل الدافئة بكثرة.

الحالة النفسية السيئة أو التعرض لصدمة نفسية شديدة قد تكون سببًا في فقدان الصوت

الحالة النفسية السيئة أو التعرض لصدمة نفسية شديدة قد تكون سببًا في فقدان الصوت، وبحسب تصريحات الدكتور عماد عبدالله استشاري جراحة ومناظير الأنف والأذن والحنجرة لـ«الوطن» نادرا ما يصاب بهذا العرض المصابون بفيروس كورونا ولكن إذا حدث فجأة فإن تلك الحالات تحتاج إلى الفحص بمنظار حنجري لاكتشاف السبب وعلاجه.

وتابع الدكتور عماد بقوله، قد يحدث التهاب فيروسي في الأحبال الصوتية جراء فيروس كورونا، ويكون احتقانا مؤقتا مثل دور البرد العادي ولا يجوز تناول أي أدوية دون الرجوع إلى طبيب متخصص.