خروج 10 متعافين من فيروس «كورونا» بعزل الدقهلية

خرج 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد تعافيهم وتحول تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وشفائهم تمامًا من الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح صحفي، إن المرضى تماثلوا للشفاء، بعد تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، موجها الشكر للأطقم الطبية على ما قدموه خلال العام الماضي، في ظل الظروف الراهنة، خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع، لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وحث مكي، الأطقم الطبية، على بذل المزيد من الجهد خلال العام الجديد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية، وأن يجعله عاما سعيدا، مناشدا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد وراتداء الكمامات، خاصة في الأماكن العامة، وأماكن العمل، والتجمعات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، متقدما بالتهنئة لجميع العاملين بالقطاع الصحي داخل وخارج المحافظة بالعام الميلادي الجديد.

ومن جهة أخرى، كلف الدكتور سعد مكي، مدير الطب الوقائي بمتابعة التجهيزات لمقرات توزيع لقاح كورونا، وذلك بالصالة المغطاة في النادي الرياضي بالسنبلاوين.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى السنبلاوين العام، يرافقه وكيل الطب الوقائي ومدير الطب العلاجي ومدير الطب الوقائي، حيث تفقدوا جميع أقسام المستشفى وقسم العزل، للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة لمرضى فيروس كورونا ومدى التزام الفرق الطبية بتطبيق أحدث بروتوكول للعلاج.

واطلع وكيل الوزارة على مخازن المستلزمات والأدوية، وأكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.

وشدد مكي، على إدارة المستشفى بمتابعة جميع الحالات خصوصا في فترات النوبتجيات والسهر، ومراجعة شبكات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الكافي وسلامة المخارج والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.