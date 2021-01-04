تزايد لإصابات كورونا بالصين وتعقب مصدر العدوى بأغذية مستوردة

تتزايد الإصابات بفيروس كورونا فى الصين، وفقا للبيانات الحكومة يوميا، سواء حالات ظهرت عليها أعراض الفيروس أو لم تظهر عليها الأعراض، حيث ارتفعت اليوم بـ9 حالات جديدة عن أمس الأحد، في الوقت الذي أوضح فيه مسؤول صحي محلي أن التحقيقات الأولية قد تعقبت مصدر أحدث حالات العدوى المحلية لمرض فيروس كورونا الجديد في مدينة داليان الساحلية شمال شرقي الصين في أغذية سلسلة تبريد مستوردة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 13 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 6 حالات في مقاطعة لياونينغ، و4 في مقاطعة خبي واثنتين في بكين وحالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة بدون أعراض، أمس، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 294 حالة منها 240 وافدة من الخارج.

فيما سجلت الصين أول أمس 24 إصابة جديدة بينها 8 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع أربع حالات في هيلونغجيانغ واثنتين في لياونينغ وحالة واحدة في كل من بكين وخبي.

وذكرت اللجنة أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ست حالات في شنجهاي، وحالتين في كل من فوجيان وقوانغدونغ وشنشي، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين ومنغوليا الداخلية ولياونينغ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4303 حالات.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 269 حالة منها 225 وافدة من الخارج.

أما أول أمس السبت فسجلت الصين 22 إصابة جديدة بينها 8 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 7 حالات في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين وحالة واحدة في بكين،مشيرة إلى أن أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 4 حالات في شنجهاي و3 حالات في تيانجين وقوانغدونغ وحالة واحدة في كل من لياونينغ وفوجيان وشاندونغ وشانشي.

ونوهت إلى أنه تم تسجيل 21 حالة جديدة بدون أعراض بينها 18 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 280 حالة منها 229 وافدة من الخارج.

وكشف مسؤول صحي محلي أمس الأحد أن التحقيقات الأولية قد تعقبت مصدر أحدث حالات العدوى المحلية لمرض فيروس كورونا الجديد في مدينة داليان الساحلية شمال شرقي الصين في أغذية سلسلة تبريد مستوردة.

وأوضح تشاو ليان، نائب مدير لجنة الصحة بمدينة داليان، في مؤتمر صحفي، إن معظم الحالات الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها في المدينة تتعلق بخمسة عمال موانئ أصيبوا بعد تفريغ بضائع سائبة من سفينة روسية ملوثة بالفيروس.

وأشار إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على المستويات الوطني والإقليمي والبلدي أجرت تسلسل جينوم كامل للفيروس من الحالات المؤكدة والحالات التي لا تظهر عليها أعراض، وعينات البيئة والسلع ذات الصلة ووجد تسلسل الجينوم أن سلالة الفيروس التي كانت وراء الإصابات الأخيرة في المدينة لم تكن مماثلة لتلك الموجودة في المدينة وأجزاء أخرى من البلاد من قبل وفقا لوكالة الأنباء الصينية

وتابع إن السلالة، مع ذلك، تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في منتجات سلسلة التبريد المستوردة، وكذلك السلالة السائدة في روسيا في نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر لأول مرة بمدينة ووهان الصينية فى ديسمبر 2019 قبل أن يتفشى عالميا بداية 2020.