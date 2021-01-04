«كقطة تعبر الطريق» لـ حاتم حافظ: رواية جديدة لـ«المصرية اللبنانية»

«أنا غاضبة.. غاضبة لأني مجبرة على رحيل لا أريده.. غاضبة لأني مجبرة على العيش في بلاد لا أريدها.. غاضبة لأني مجبرة على عمل لا أريده.. غاضبة لأني مجبرة على قطع مسافات لا أريد قطعها وطرق لا أريد عبورها.. أنا غاضبة.. غاضبة لأن أمي تموت في بلد لا تريده وسوف تُدفن في أرض لا تريدها.. غاضبة لأني حتى لن أكون هناك لأبكيها.. غاضبة لأنها سوف ترحل وحدها في صمت.. دون بكاء.. أو نحيب.. أو لطمة.. أو صرخة غاضبة.. لأن أحداً لا يعرف أمي.. لأن أمي لم يعد لها أحد.. لأن الراحلون رحلوا والغاضبون غضبوا والميتون ماتوا دون أن يسألونا عن رأينا».

في روايته الأحدث «كقطة تعبر الطريق»، التي تصدر خلال أيام عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، يخوض الروائي المصري حاتم حافظ، مغامرة جديدة وغير معتادة في الأدب المصري، ليس فقط لأن شخصيات روايته من غير المصريين، لكن لأن الأحداث نفسها تدور بالكامل في «المنفي» بين بازل السويسرية وباريس الفرنسية فضلاً عن أماكن أخرى في الخلفية.

وينطلق حاتم حافظ من المأزق السوري، لينتشل بطلته «عالية» من تحت أنقاض البلد الذي دمرته الحرب، ويجعلها بطلة لروايته.

تهاجر عالية رفقة طفلتها لتستقر في باريس مترجمة أدبية لحساب إحدى دور النشر، حيث ستجد نفسها في مهمة لترجمة رواية عن جميع الأمكنة التي لم يعد لها وجود خارج ذاكرتها.

وبالتقاطع مع عالية سيظهر «ميشيل»، الفرنسي، الذي سيتقاسم معها السرد في الجزء الأول من الرواية قدر ما يقتسم معها الحياة ومأزق الوجود، قبل أن يصبح كلاهما، رفقة شخصيات أخرى، موضوعا للرواي العليم في الجزء الثاني، وحيث تحفل الرواية بمغامرة على مستوى التكوين والبنية والشكل الروائي، تضعها في مصاف الأعمال التي تقدم اقتراحات فنية طازجة وغير تقليدية في السرد المصري الجديد.

وفضلا عن «عالية» و«ميشيل»، ينهض رهط من الجنسيات، جميعها هاربة من حروبها، مثل «أولجا» العجوز من بيلاروسيا الهاربة قبل سنوات من جحيم تشيرنوبل، و«سهيلة» العراقية الباحثة بلا جدوى عن نفسها على خلفية وطن مرتبك مفتت، و«نعمة» التونسية الممزقة بين عدة هويات، و«إيهاب» المصري الذي يخفي جنسيته ليقدّم نفسه كهندي، وغيرها.

«كقطة تعبر الطريق» رواية موضوعها «العالم» وليس مكانا بعينه أو هوية دون غيرها.

إنها رواية الإنسان المنسحق في آلة العولمة الجبارة، والذائب في مقدرات خلقتها قوى هائلة تحدد له مصيره وتمزق خرائطه لتدفعه نحو الموت أو الجنون. وجميع شخوص هذه الرواية مغتربون، كلٌ منهم هارب من حربه الكبرى والخاصة معاً، باحث عن طوق نجاة ينتشله من جحيمه الشخصي.

كل شخص هنا يعبر ضفته نحو ضفة أخرى.. عبورا سريعا مرتبكا، بالضبط كقطة تعبر الطريق طامحةً في الوصول للرصيف المقابل.. لكن حياتها قد تضيع في لحظة، تحت عجلات سيارةٍ مسرعة.

حاتم حافظ روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا للمسرح وفي السيناريو والنقد الثقافي. وأصدر عددا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتا نقديا ملحوظا، منها «بسكويت وعسل أسود»، «لأن الأشياء تحدث»، «موسيقى لليلة قصيرة»، «إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر».

وكتب حاتم حافظ عديد الأعمال الدرامية الناجحة، منها «استيفا» و«الشارع اللي ورانا».

وترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي منها ألمانيا وفرنسا.