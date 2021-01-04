القصة الكاملة لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط لكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة مواد كيماوية كورية جنوبية في المياه الإقليمية قبالة سلطنة عُمان، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن القوات الكورية المتمركزة في مضيق هرمز أُرسلت إلى المنطقة.

وأرسلت سيول، وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وأعلنت وزارة الخارجية في سيول في بيان «أرسلت وزارة الدفاع على الفور وحدة شيونجهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز بُعيد تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية».

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في بيان احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، مشيرا الى أن ذلك تم بسبب «نقضها المتكرر لقوانين البيئة البحرية».

ولم يحدد الحرس الثوري الإيراني مكان توقيف الناقلة التي تحمل اسم «هانكوك تشيمي»، مشيرا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من «المواد الكيميائية النفطية»، أو الوجهة التي نقلت إليها.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني، «تتنوع جنسيات أفراد طاقم السفينة بين الكورية الجنوبية والإندونيسية والفيتنامية والبورمية».

ونشر موقع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي صورة ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة والى جانبها أربع قطع بحرية بينها ثلاثة زوارق سريعة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قد أعلن في وقت سابق اليوم إبقاء حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» في المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية، مشددة على أنه لا ينبغي على أحد التشكيك في عزيمة الولايات المتحدة.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال وزير الدفاع، كريستوفر ميلر، في بيان «أنه بسبب التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترمب ومسؤولين حكوميين أميركيين آخرين، ستوقف حاملة الطائرات نيميتز إعادة انتشارها الروتينية، وستبقى الآن في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية».