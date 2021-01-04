آمنة نصير تهاجم رانيا يوسف: متتكلميش عن الحجاب خليكي في اللي بتفهمي فيه

هاجمت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الفنانة رانيا يوسف بعد حديثها في قناة الرشيد العراقية مع الإعلامي نزار الفارس عن الحجاب في جزء محذوف من حلقتها والذي أشارت من خلاله بأن الحجاب ليس فرض وأنه فرض في بداية الثمانينات من القرن الماضي.

وقالت آمنة نصير في تصريحات خاصة لــ"الوطن" أن رانيا يوسف تعمل فنانة وأنها ليس لها حق أن تتحدث عن الحجاب وأنها تتحدث عن الأشياء التي تخصها وهي الفن، مقدمة لها نصيحة أم لابنتها أن تتحدث فيما يخصها وهو الفن، وأن لا تتحدث مرة أخرى عن الفروض وحجابها وغيرها من الأشياء التي تخص الدين،وأضافت نصير أن الحجاب ليس فرض من الثمانينات كما قالت رانيا يوسف في حديثها ولكنه موجود منذ أن نزل الإسلام.

وكانت رانيا يوسف طالبت بحذف حديثها عن الحجاب من الحلقة ولكن الإعلامي نزار الفارس نشرالفيديو بعدما قامت رانيا يوسف بمهاجمته بعد عرض الحلقة، وحصلت «الوطن» على الفيديو بشكل حصري، وتحدثت رانيا خلال الحلقة في كثير من الأشياء التي أثارت الجدل منها الحديث عن مؤخرتها، ونسبت أحد الآيات القرآنية للحديث عن مفاتنا فقالت: "أما بنعمة ربك فحدث"، مما أثار الجدل حولها وجعل العديد من المحامين يرفعون قضايا عليها إلى النائب العام، وكان أشرف زكي صرح مؤخرا أنه لم يجتمع مع مجلس نقابة المهن بشأن الحديث عن تصريحات رانيا يوسف.

ووقعت رانيا يوسف مؤخرا على بطولة مسلسل "عش الدبابير" مع عمرو سعد ومصطفى شعبان، وتجسد في المسلسل دور حنان مطاوع بعد إعتذارها عنه بسبب ضيق الوقت، ومن المقرر أن تسافر رانيا خلال الأيام القادمة للتصوير في لبنان إستعدادت لعرض المسلسل في رمضلن المقبل.