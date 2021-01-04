5 مداخلات إعلامية لمحافظ الشرقية كشفت تفاصيل حادث «عزل الحسينية»

هزت مقاطع الفيديو والصور المتداولة لغرفة العناية المركزة بمستشفى «عزل الحسينية» في محافظة الشرقية، الرأي العام خلال اليومين الماضيين، إذ كانت هذه القصة محورا مهما من محاور برامج الـ«توك شو» خلال الساعات الماضية، حيث أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عددا من المداخلات الهاتفية التي كشفت تفاصيل ما حدث في المستشفى.

4 وفيات وليس أكثر

وكشف الدكتور ممدوح غراب، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن عدد الوفيات أربع حالات فقط، وليس أكثر، مشيرا إلى أن عدد الحالات الموجودة في العناية الفائقة في ذلك الوقت كان ست حالات، وما زال هناك اثنتين على قيد الحياة.

إحالة الأمن للتحقيق

وكشف «غراب» عن وجود احتياطيات في شبكة الأكسجين بالمستشفى تكفي لـ15 ساعة، وأن المتوفين لم يموتوا في وقت واحد، مؤكدا إحالة الأمن الذي سمح بدخول من صور مقطع الفيديو إلى التحقيق، لأنه غير مسموح للأشخاص العاديين دخول العناية الفائقة.

استغلال القضية من قبل أعداء الوطن

وفي مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON» الفضائية، أشار المحافظ إلى أن هذه القضية أُستغلت من قبل أعداء الوطن، لافتا إلى أن المتوفين من كبار السن، وأصحاب أمراض مزمنة، وأصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ولكن ذويهم لم يذهبوا بهم إلى المستشفى إلا في حالات متأخرة.

الرد على الاتهام بالإهمال الطبي

وردًا على مسألة الإهمال الطبي، قال «غراب» في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، إنه إذا ظهر أي تقصير من قبل الفريق الطبي سيتخذ إجراءات مشددة، موضحا أن هناك حالة واحدة محل تحقيق في هذا الشأن.

العمل في ظروف صعبة

وأكد «غراب» في مداخلة مع برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» الفضائية، أن الطاقم الطبي في المحافظة متميز جدًا، ولكنه يعمل في ظروف صعبة، والبلبلة التي حدثت هدفها التأثير على روحه المعنوية، مشددا على أن الوفيات التي حدثت طبيعية طبقًا للتقرير الذي أعدته اللجنة الفنية المشكلة في هذا الشأن، حيث كشف التقرير أن الوفيات نتيجة الإصابة بضيق التنفس أو التهاب رئوي أو بعض الأعراض العنيفة لكورونا.

متابعة الأوضاع باستمرار

ولفت محافظ الشرقية في مداخلة مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يتابع المستشفيات باستمرار، مشددا على تخزين 81 ألف لتر أكسجين سائل، و1480 أنبوبة أكسجين ستكفي لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أيام.